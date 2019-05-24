Бывший и.о. гендиректора Национального центра тестирования МОН РК подозревается в получении взятки

Астана. 24 мая. КазТАГ — Бывший и.о. гендиректора Национального центра тестирования министерства образования и науки (МОН) РК подозревается в получении взятки в виде новой иномарки, сообщает пресс-служба Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСП).

«На текущей неделе Национальным бюро пресечена коррупционная схема взяточничества со стороны руководства РГКП «Национальный центр тестирования» МОН РК. Центр занимается организацией и проведением всех видов экзаменов в рамках системы оценки качества образования. (…) В настоящее время бывший и.о. генерального директора Национального центра тестирования, руководивший центром в 2016 году, подозревается в получении взятки в виде новой автомашины марки Toyota, стоимостью свыше Т9 млн за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок, связанных с деятельностью системы образования», — говорится в сообщении в пятницу.

В агентстве отметили, что предмет взятки в виде автомашины изъят и арестован.

«С учетом собранных доказательств о получении взятки и на основании поступившего ходатайства досудебное расследование осуществляется в ускоренном порядке», — следует и- сообщения.

Также сообщается, что «за аналогичные незаконные действия проводится досудебное расследование в отношении генерального директора указанного Национального центра тестирования, руководившего центром с 2017 года по настоящее время, который через посредника в период 2017-2018 годы на системной основе получал взятки в особо крупных размерах».

«С санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Степень виновности указанных лиц будет установлена судом», — резюмируется в сообщении.

Отмечается, что за последние 3 года в сфере образования выявлено 620 фактов коррупции, сумма ущерба – Т1,5 млрд. Изобличены 364 лица, в том числе 57 директоров школ, 10 директоров колледжей, 22 заведующих детскими садами.

Центр проводит следующие виды экзаменов и мониторингов: Единое национальное тестирование (ЕНТ), комплексное тестирование (КТ), внешняя оценка учебных достижений в среднем и высшем образовании (ВОУД СО, ВОУД ВО), квалификационное тестирование педагогических работников (КТПР), оценка уровня владения казахским языком по системе КАЗТЕСТ.