Атырау. 24 мая. КазТАГ — Отравившихся газом девятерых студентов выписали из больницы в Атырау, передает корреспондент агентства.

«Вчера в нашу больницу в общей сложности поступило 9 человек – студенты, получившие отравление в колледже. Подростков привезли на скорой помощи вчера вечером в разные промежутки времени. Они жаловались на тошноту, першение в горле, слабость, у шестерых подростков выявили конъюнктивит. Всех провели через реанимацию, назначали необходимые процедуры, затем перевели в общую терапию. Утром осмотрели – состояние удовлетворительное. Сегодня днем всех студентов выписали домой», — сообщил директор областной больницы №2 Магжан Сейтжанов в пятницу.

Ранее сообщалось, что увеличилось количество отравившихся газом студентов в Атырау. По данным управления здравоохранения Атырауской области, 23 мая вечером «в Атыраускую областную больницу №2 обратилось еще 9 учащихся колледжа, после обследования и оказания помощи некоторых из них отпустили домой».

Напомним, 23 мая в Атырауском колледже сервиса 20 студентов отравились неизвестным газом.

Позднее в департаменте полиции (ДП) Атырауской области сообщили, по факту массового отравления студентов Атырауского колледжа сервиса начато досудебное расследование. По данным полиции, 17-летний студент этого же колледжа распылил в помещении перцовый газовый баллончик. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 (хулиганство) УК РК.