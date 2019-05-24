В хищении более Т1,3 млрд АО подозревается главбух аэропорта Нур-Султана

Астана. 24 мая. КазТАГ — В хищении более Т1,3 млрд акционерного общества (АО) подозревается главбух аэропорта Нур-Султана, сообщает пресс-служба Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСП).

«Главный бухгалтер столичного аэропорта подозревается в даче должностным лицам антикоррупционной службы по Нур-Султану взятки в сумме Т16 млн и хищении денежных средств акционерного общества на сумму более Т1,3 млрд путем перечисления на расчетные счета 23 фирм, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур по несуществующим договорам и работам. Ущерб подтвержден заключениями аудиторских проверок», — говорится в сообщении в пятницу.

В настоящее время, как уточнили в агентстве, «столичным департаментом Национального бюро по противодействию коррупции проводится досудебное расследование по указанным фактам».

«С санкции суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается», — резюмируется в сообщении.