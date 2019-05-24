США обвинили основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в шпионаже

Алматы. 24 мая. КазТАГ – США обнародовали 17 новых обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, в том числе, обвинение в шпионаже, сообщает Reuters.

«Министерство юстиции США обнародовало 17 новых уголовных обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявив, что он незаконно опубликовал имена тайных информаторов и вступил в сговор с бывшим военным аналитиком разведки Челси Мэннингом, а также помогал ему в получении доступа к секретной информации», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что изначально Ассанжу было предъявлено обвинение в сговоре с Мэннингом для получения доступа к правительственному компьютеру в результате чего WikiLeaks опубликовал в 2010 году сотню тысяч военных документов США, касающихся войны в Афганистане и Ираке.

Как сообщается, теперь ему предъявлено в общей сложности 18 уголовных обвинений, и в случае осуждения ему грозит тюремное заключение на много десятилетий.

«Эти беспрецедентные обвинения демонстрируют серьезность угрозы, которую уголовное преследование Джулиана Ассанжа представляет для всех журналистов в их стремлении информировать общественность о действиях, предпринятых правительством США», — сказал американский адвокат Ассанжа Барри Поллак.

В свою очередь министерство юстиции США заявило, что Ассанж не только помогал Мэннингу в краже секретных материалов, но и подверг опасности жизни информаторов, в том числе афганцев, иракцев, журналистов, религиозных лидеров, правозащитников и политических диссидентов.

По информации издания, Мэннинг был арестован в мае 2010 года и осужден военным трибуналом в 2013 году за шпионаж в связи с утечкой информации в Wikileaks в 2010 году. Президент Барак Обама сократил срок наказания Мэннинга с 35 до 7 лет, но в настоящее время он все еще находится в тюрьме после неоднократного отказа от дачи показаний перед большим жюри присяжных, расследующих дело Ассанжа.

Также сообщается, что Ассанж в настоящее время пытается избежать экстрадиции в Соединенные Штаты после того, как Эквадор в апреле отказал ему в предоставлении убежища в посольстве страны в Лондоне, где он провел последние 7 лет. В тот же день, 11 апреля, он был арестован британской полицией при выходе из посольства.

В настоящее время Ассанж отбывает 50-недельный срок в лондонской тюрьме за нарушение условия освобождения под залог, когда в 2012 году он укрылся в эквадорском посольстве.

«Решение обвинить Ассанжа в шпионаже примечательно и необычно. Большинство уголовных дел, касающихся кражи секретной информации, касались государственных служащих, таких как Мэннинг, а не людей, которые публикуют эту информацию», — отмечается в публикации.

Как напоминает издание, после ареста Ассанжа прокуроры в Швеции возобновили уголовное расследование по обвинению Ассанжа в сексуальном насилии. Шведские власти недавно направили британским властям новый запрос об экстрадиции Ассанжа.

При этом отмечается, что решение о том, в какую страну будет экстрадирован Ассанж, будет принимать министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

«Столь быстрое выдвижение министерством юстиции США более серьезных обвинений против Ассанжа не удивляет. Согласно правилам экстрадиции, у Соединенных Штатов было только 60 дней с даты ареста Ассанжа в Лондоне, чтобы предъявить дополнительные обвинения. После этого иностранные правительства обычно не принимают новые обвинения», — поясняется в публикации.