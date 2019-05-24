Нур-Султан. 24 мая. КазТАГ — Оперативный штаб создан после водогазопроявления, произошедшего снова на месторождении «Каламкас» в Мангистауской области, сообщает пресс-служба АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

«22 мая около 18.20 произошло водогазопроявление (грифон) в районе скважины №8237 месторождения «Каламкас» высотой 40-50 см. Также отмечено повышение давления на устье скважины №8237 до четырех атмосфер. После проведенного стравливания трубное давление снизилось до 2,2 атмосфер. О произошедшем проинформированы государственные уполномоченные органы. (…) В настоящее время создан оперативный штаб», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В нацкомпании также перечислили, какие организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности и локализации водогазопроявления предпринимаются в связи с произошедшим.

«Определены опасные зоны, проведено оцепление периметра опасной зоны с выставлением постов безопасности, ограничен допуск в опасную зону людей, непосредственно невовлечённых в ликвидацию аварии; проведены работы по обвалованию грифона (отсыпкой мергеля); скважина управляема, оборудована противовыбросовым оборудованием (ПУГ) и оборудована блоком глушения и дросселирования; проводятся меры по разгрузке грифона путем стравливания давления скважины через экологическую емкость и технологическую свечу скважины; в радиусе 500 м остановлены 8 влияющих нагнетательных скважин», — перечисляется в сообщении.

Кроме того, проводятся соответствующие мероприятия по недопущению впредь осложнений при бурении и эксплуатации месторождения в целом.

Также в нацкомпании напомнили, что после первого случая, произошедшего в марте текущего года с возгоранием грифона, была создана рабочая группа, в состав которой вошли специалисты Научно-исследовательского института технологий добычи и бурения «КазМұнайГаз», АО «Мангистаумунайгаз» и независимые эксперты.

«Данной рабочей группой выделена зона исследования вокруг аварийной скважины №8237 на площади 4 кв. км. В этой зоне были охвачены исследованием 98 скважин, в том числе действующие, бездействующие и ликвидированные. Цель исследования – определение источника газоводопроявления, а также возможной миграции техногенного газа из газоносных и водоносных горизонтов месторождения. Повторное появление грифона было ожидаемо, к такому сценарию были готовы. Для этого аварийная скважина №8237 была подготовлена как разгрузочная при повторном накоплении техногенного газа и воды. Устье скважины оборудовано противовыбросовым оборудованием, организована линия стравливания на технологической емкости», — добавили в КМГ.

Напомним, 25 марта в 7.10 в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Мангистауской области поступило сообщение, что в Мангистауском районе на нефтяном месторождении «Каламкас» АО «МангистауМунайГаз» в одной из скважин происходит открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 м на площади 900 кв.м. Отмечалось, что жертв и пострадавших нет. На месте тушения пожара организован оперативный штаб под руководством начальника ДЧС Мангистауской области Куанара Базарбаева.

26 марта в пресс-службе АО НК «Казмунайгаз» сообщили, что пожар на месторождении не могут локализовать из-за отсутствия подъездных путей к очагу возгорания.

Пожару предшествовала авария на буровой. В частности, 24 марта стало известно, что 13 марта в 17.30 на месторождении «Каламкас» при бурении ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» (Актау) скважины №8237 с проектной глубиной 903 м произошла внештатная ситуация с выбросом газоводяной смеси. В минэнерго Казахстана уверяли, что ликвидация последствия происшествия ожидается к вечеру 24 марта.

26 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что взял ситуацию на «Каламкасе» под личный контроль.

28 марта в минэнерго сообщили, что пожар на месторождении прекратился.

Также в ведомстве сообщили, что РГП «Казгидромет» произвело внеплановый отбор проб атмосферного воздуха и почвы на границе санитарно-защитной зоны месторождения, морской воды Каспийского моря в районе месторождения. Как заверили в минэнерго, превышений предельно допустимых норм вредных веществ выявлено не было.

В АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) тоже прокомментировали ситуацию, заявив, что «материальный ущерб, по предварительным данным, незначительный».

19 апреля минэнерго РК приостановило лицензию ТОО «ИБК «СиБу», которая работала на месторождении «Каламкас», «до устранения установленных нарушений с наложением административного штрафа в размере 150 МРП».

2 мая в министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК сообщили о завершении расследования аварии на месторождении «Каламкас», по результатам которой «комиссией определена вина ТОО «Инженерная буровая компания «СиБу», составлен акт с указанием причин и обстоятельств возникновения аварии и разработаны мероприятия по предупреждению подобных аварий, материалы расследования переданы в правоохранительные органы».