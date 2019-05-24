Медиафорум стран ШОС открыл Жээнбеков

Алматы. 24 мая. КазТАГ — Медиафорум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открыл президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Сооронбай Жээнбеков открыл медиафорум стран ШОС. Он проходит в государственной резиденции «Ала-Арча», — говорится в сообщении в пятницу.

В медиафоруме принимают участие руководители государственных органов, представители секретариата ШОС, ведущих СМИ, а также медиа-эксперты из государств-членов ШОС, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.

«Я искренне рад приветствовать всех Вас на гостеприимной кыргызской земле! В год председательства Кыргызской Республики в ШОС нам приятно принимать у себя руководителей государственных органов, курирующих сферу СМИ. Мы приветствуем представителей медиа-организаций стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, а также представителей стран-наблюдателей ШОС», — сказал Жээнбеков.

Он отметил, что от позиции прессы зависит атмосфера как внутри отдельной страны, так и между нашими государствами.

«Как вам известно, одна из главных задач организации ШОС – это создание атмосферы доверия и взаимного уважения между странами и народами», — отметил президент КР.

Он подчеркнул, что в реализации этой задачи огромная роль принадлежит именно средствам массовой информации.

«СМИ помогают выстраивать открытый диалог, способствуют взаимопониманию между нашими обществами. Слово всегда было острым оружием: слово может уничтожить, и слово может созидать. (…) СМИ могут стать катализатором формирования новой информационной повестки для государств-участников ШОС», — добавил Жээнбеков.

Президент призвал участников форума нести великую миссию с максимальной честностью и огромной ответственностью.

Напомним, в 2019 году Кыргызстан председательствует в ШОС и ОДКБ.