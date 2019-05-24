Нур-Султан. 24 мая. КазТАГ – Заморозки ожидаются в ближайшие трое суток в семи областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ночью 26 мая в Костанайской, Актюбинской областях, ночью 26-27 мая в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются заморозки 3 градуса, ночью 27 мая в Восточно-Казахстанской области местами заморозки 1-6 градусов», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

Синоптики оценивают вероятность шторма в 85-90%.

«Ночью 26 мая в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях, ночью 27 мая в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, снег). 26-ночью 27 мая ветер северо-западный с переходом на юго-восточный местами 15-20 метров в секунду, 26 мая в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях порывы 23-28 метров в секунду. Местами ожидаются туман, гроза, град, шквал», — сказано в сообщении.

Кроме того, утром и днем 25 мая в Кызылординской области местами ожидается ветер южный с переходом на северо-западный, северный 15-20 метров в секунду. Днем местами гроза.

«Вероятность шторма 90-95%», — уточнили синоптики.