Портфель инвестактивов ЕНПФ на 1 мая составил около Т9,762 трлн

Алматы. 24 мая. КазТАГ – Портфель инвестиционных активов АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) на 1 мая составил около Т9,762 трлн, сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана.

«По состоянию на 1 мая 2019 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил Т9 761,9 млрд. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили Т6 613,1 млрд или 67,7%, номинированные в иностранной валюте – Т3 148,8 млрд или 32,3%», — сообщили в Нацбанке в пятницу.

Как уточнил финансовый регулятор, в апреле 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил Т76 млрд (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка), в том числе: приобретены государственные ценные бумаги (ГЦБ) министерства финансов РК на сумму Т46 млрд со средневзвешенной доходностью 8,7% годовых; приобретены облигации Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) на сумму Т30 млрд тенге с доходностью, равной инфляции и премии в размере 1% годовых.

«В рассматриваемом периоде свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов», — отметил финрегулятор.

Также отмечается, что в марте 2019 года в соответствии с условиями, установленными в проспекте эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по облигациям банков второго уровня (БВУ) Казахстана на общую сумму Т5,5 млрд, а также произошло погашение основного долга по ГЦБ минфина на сумму Т2 млрд.

«В рассматриваемом периоде в соответствии с условиями, установленными в договорах банковского вклада, произведены досрочные частичные погашения основного долга по депозитам БВУ РК на общую сумму Т1,6 млрд», — уточнили в Нацбанке.