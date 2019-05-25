Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сложил с себя полномочия председателя СДПК

Алматы. 25 мая. КазТАГ — Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сложил с себя полномочия председателя Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) и приостановил членство в СДПК, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«А. Атамбаев (на заседании политсовета партии 25 мая – КазТАГ) сложил с себя полномочия председателя СДПК в связи с предстоящим вступлением в силу закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в закон Кыргызской Республики «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики» от 15 мая 2019 года №61», — сообщили в пресс-службе СДПК в субботу.

Как сообщается, и.о. председателя СДПК утверждена Асель Кодуранова.

По данным партии, другим решением в соответствии с решением 18-го съезда СДПК в состав политсовета и постоянного комитета при политсовете доизбран Фарид Ниязов.

Напомним, 16 мая президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон, предусматривающий механизмы привлечения к ответственности экс-президента.

Статус экс-президента Кыргызстана имеют Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев. Аскар Акаев и Курманбек Бакиев после революций были лишены этого статуса.