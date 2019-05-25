Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ — Памятник первому министру обороны РК Сагадату Нурмагамбетову открыли в Алматы, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«Памятник (герою Советского Союза, Халық Қаһарманы, первому министру обороны независимого Казахстана генералу армии – КазТАГ) Сагадату Нурмагамбетову открыли в Военном институте сухопутных войск (в Алматы – КазТАГ)», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

В минобороны напомнили, что в этом году 25 мая Сагадату Нурмагамбетову исполнилось бы 95 лет.

«Сагадат Кожахметович был, есть и останется на все времена первым министром обороны. Он первый в истории государства был удостоен звания «Халық Қаһарманы». Ему первому в истории Вооруженных сил независимого Казахстана присвоено самое высокое воинское звание – «генерал армии». Нами проводится работа по увековечиванию памяти генерала армии Нурмагамбетова. Его именем названы улицы во многих городах страны. Посвященные ему мемориалы созданы в Нур-Султане, Таразе, пгт. Гвардейском, а также на его родине в Акколе. Этот мемориал будет вдохновлять будущих офицеров на новые достижения в военном деле. Легендарная личность генерала армии Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова будет всегда служить примером для всех поколений казахстанских воинов», — сказал министр обороны РК Нурлан Ермекбаев на торжественной церемонии открытия памятника.

В свою очередь со словами благодарности выступили внук Сагадата Кожахметовича – Саук и сослуживец, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Алматинской области, член Ассамблеи народа Казахстана, военный писатель, полковник в отставке Леонид Гирш.

Также в мероприятии приняли участие ветераны ВОВ и Вооруженных сил Казахстана, командование и личный состав Алматинского гарнизона, заместитель акима Алматы, депутаты парламента РК, родственники и сослуживцы легендарного генерала армии, курсанты военных вузов, воспитанники военно-патриотических клубов, студенты военных кафедр, а также приглашенные гости.

«Сагадат Кожахметович человек, который всецело посвятил себя служению Родине. Под руководством первого президента Нурсултана Назарбаева он заложил фундамент современных Вооруженных сил Казахстана. Возглавлял армию в непростое для страны время, и внес неоценимый вклад в ее становление и развитие. Его высокий авторитет помог сохранению военного потенциала и укреплению воинской дисциплины среди личного состава», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 24 сентября 2013 года в Алматы на 90-м году жизни скончался первый министр обороны Казахстана, герой Советского Союза, Халык Кахарманы, генерал армии Сагадат Нурмагамбетов.

Нурмагамбетов родился 25 мая 1924 года в с. Трудовое Акмолинской области.

С апреля 1943 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии, Польши. 27 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования во время прорыва сильно укрепленной обороны противника на территории Польши, проявленные при этом отвагу и геройство, ему было присвоено звание героя Советского Союза.

В октябре 1991 года указом президента РК был назначен председателем государственного комитета обороны, а в мае 1992 года – министром обороны Казахстана. В мае 1994 года ему присвоено звание «Халык Кахарманы» с вручением «Золотой Звезды» №1.В ноябре 1995 года вышел в отставку в звании генерала армии. Также Нурмагамбетов неоднократно избирался депутатом Верховного совета Казахстана. Жил и работал в Алматы.

В 1999 году именем генерала Нурмагамбетова была названа созданная для углубленного изучения государственного и иностранных языков, военных дисциплин, а также усиленной физической подготовки республиканская школа «Жас улан» в Астане.