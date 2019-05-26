Алматы. 26 мая. КазТАГ — Скончалась известный казахстанский журналист и правозащитник Розлана Таукина, передает корреспондент агентства.

«Сегодня не стало Розланы. Я связался с ее мужем. У нее была остановка сердца. По словам мужа, она была в больнице, но ничего такого не предвещало, то есть никаких признаков, что человек находится при смерти, не было. Похороны назначены на среду – 29 мая», — сказал директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис в воскресенье.

По словам президента фонда «Әділ сөз» Тамары Калеевой, новость о смерти Розланы для нее «как гром среди ясного неба».

«Она всегда была соратником, она надежный человек, порядочный, активный, инициативный, и, что примечательно, она была оптимистом, другом», — сказала Калеева.

Розлана Таукина родилась 30 января 1959 года в Уральске. Окончила филологический факультет Уральского педа­гогического института им. А.С. Пушкина (1979), специальность – «Русский язык и литература»; факультет редакторов молодежной прессы Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ (1981); факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (1985), журналист. Академик Академии журналистики Казахстана (с 2000).

Составитель и редактор нескольких книг по журналистике, сборников выступлений на круглых столах, а также одна из участников журналистского расследования в книгах о коррупции в нефтяном бизнесе Казахстана. Автор множества публикаций и статей в периодических изданиях Казахстана.

С 1974 года – помощник режиссера телевидения; с 1977 по 1979 годы – редактор молодежной редакции областного телевидения; с 1981 по 1983 годы – инструктор Пролетарского райкома ВЛКСМ г. Москва; с 1982 года – корреспондент газет «Комсомольская правда», «Московский комсомолец». С 1985 по 1988 годы – редак­тор молодежной редакции ЦТ «Останкино»; с 1990 года – главный редактор первой независимой радиостанции «Максимум» в Казахстане; с 1992 года – президент и генеральный директор ТРК «Тотем»; с 1997 года – директор радио «Караван»; с 1998 по 2000 годы – собственный корреспондент агентства США «Ассошиэйтед Пресс»; с 1999 года – директор Казахстанского филиала Института по освещению войны и мира; с 2001 года – собственный корреспондент Международной организации «Репортеры без границ»; с 2004 по 2007 годы – корреспондент газет «СолДАТ», «Жума-таймс», «Айна плюс»; с 2006 года по настоящее время – шеф-редактор газеты для журналистов «С пером и шпагой»; с 2009 года по настоящее время – главный редактор газеты «Общественная позиция».