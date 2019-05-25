Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ – Неустойчивая погода сохранится в субботу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода – местами пройдут дожди, лишь на юго-западе погода без осадков. Местами по республике ожидаются грозы, туман, усиление ветра, шквал, возможен град», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, утром и днем 15-20, временами порывы 25 метров в секунду. Температура ночью +13+15, днем +19+21, с понижением во второй половине дня.

В Алматы переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью +11+13, днем +20+22.

В Шымкенте ожидается дождь, ветер 4-10 метров в секунду. Днем +23+25, ночью +12+14.

В Акмолинской области местами ожидаются град, шквал, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду, днем местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем +16+21, ночью +11+16.

В Алматинской области местами гроза, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, в районе Алакольских озер порывы 23-28 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +9+14.

В Жамбылской области утром местами ожидается град, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +11+16.

В Туркестанской области днем местами ожидается град, усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами шквал. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью местами порывы 25 метров в секунду. Днем +8+13, ночью +4+9.

В Костанайской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью +2+7.

В Павлодарской области днем местами ожидаются шквал, град, днем усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +10+15.

В Западно-Казахстанской области ночью местами град, местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +7+12.

В Актюбинской области ночью местами дождь, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20, ночью +5+10.

В Восточно-Казахстанской области днем местами гроза, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +3+8.

В Карагандинской области местами шквал, днем град, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +19+24, ночью +7+12.

В Кызылординской области днем местами небольшой дождь с грозой, утром и днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +11+16.

В Мангистауской области местами ожидается туман. Днем +22+27, ночью +13+18.

В Атырауской области без осадков. Днем +25+30, ночью +13+18.

«В ближайшие трое суток в связи с прогнозами дождей, местами сильных на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются небольшой подъем и колебание уровня воды. На реках равнинной территории будет наблюдаться колебание водности, преимущественно снижение», — добавили в «Казгидромете».