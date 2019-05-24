В трех городах РК появилась система распознавания усталости водителя автобуса по сетчатке глаза

Алматы. 24 мая. КазТАГ – Динара Жаркеева. В автобусах Алматы, Нур-Султана и Шымкента появилась интеллектуальная система, распознающая усталость водителя по сетчатке глаза, сообщил соучредитель компании-разработчика Фархад Кульжанбеков.

«Данная система распознает усталость по сетчатке глаза, мимике лица и по поведению водителя. Это система кругового обзора на 360 градусов, состоит из четырех наружных камер, блока процессора, черного ящика с ключом для защиты от несанкционированного скачивания данных и одна камера в салоне, чтобы смотреть в режиме реального времени. Также система контроля и предупреждения усталости водителя. Функции оговариваются с заказчиком, например, ограничение скоростного режима, допустим, до 60 км/ч – свыше 60 км/ч система будет оповещать и диспетчера и водителя»,- сказал Кульжанбеков на брифинге в пятницу.

Он отметил, что по два автобуса в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент оснащены данной системой на безвозмездной основе.

Кроме того, в июне текущего года технологию планируется усовершенствовать, добавив еще одну интеллектуальную программу.

«Ориентировочно с 10 по 15 июня мы будем доукомплектовывать данные автобусы еще системой Smart car – это интеллектуальная система для предотвращения ДТП и наезда на пешеходов боковой частью автобуса», — добавил разработчик.

По его словам, данная система используется в Европе уже более 10 лет и снизила аварийные ситуации на 90%.