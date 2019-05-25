Алматы. 25 мая. КазТАГ – Динара Халдарова. Председатель Европейского совета Дональд Туск в рамках турне по Центральной Азии посетит Казахстан.

«Дональд Туск посетит Центральную Азию. Туск отправится в Таджикистан, Казахстан и Узбекистан с 29 мая по 2 июня. Европейский союз только что выпустил свою новую стратегию ЕС – Центральная Азия. Поездка Председателя Туска является еще одним выражением приверженности ЕС к укреплению партнерских отношений с регионом и отдельными странами», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европейского совета.

Согласно документу, «в ходе своего визита Туск встретится с президентом Эмомали Рахмоном в Таджикистане, президентом Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Нурсултаном Назарбаевым в Казахстане и президентом Шавкатом Мирзиеевым в Узбекистане».

«Помимо регионального и двустороннего сотрудничества, вопросы изменения климата, защиты окружающей среды и управления границами, а также региональной безопасности также будут занимать важное место в повестке дня», — следует из пресс-релиза.

Согласно графику, с Рахмоном Туск встретится 30 мая, с Токаевым, Назарбаевым и Мирзиеевым – 31 мая.