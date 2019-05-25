Танирберген освобожден от должности заведующего секретариатом СБ РК

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Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ — Саидмурат Танирберген освобожден от должности заведующего секретариатом Совета Безопасности (СБ) РК, сообщается на сайте Акорды.

«Решением первого президента Республики Казахстан – Елбасы в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» в связи с достижением пенсионного возраста Танирберген Саидмурат Бапанулы освобожден от должности заведующего секретариатом Совета безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении в субботу.

Напомним, Саидмурат Танирберген был назначен заведующим секретариатом СБ РК в июне 2015 года.

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