Шесть учебных центров сокращены в рамках реформы МВД РК

Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ — Шесть учебных центров сокращены в рамках реформы министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает пресс-служба ведомства.

«С начала этого года, по поручению Елбасы, стартовала масштабная реформа органов внутренних дел. Одно из ключевых направлений этой реформы – модернизация ведомственного образования. (…) Оптимизирована система образования, сокращены шесть учебных центров. Теперь подготовку полицейских будут осуществлять Алматинская, Карагандинская и Костанайская академии, Актюбинский юридический институт и Шымкентский учебный центр», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Также сообщается, что МВД отказывается от подготовки по программам бакалавриата, за исключением Карагандинской академии.

«В стране достаточно юридических ВУЗов, откуда мы будем брать молодежь и доучивать ее на специализированных курсах», — сказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев во время обсуждения хода реформирования ведомственного образования с руководителями учебных заведений и ведущих служб МВД.

По его словам, в этой сфере уже проделана определенная работа.

«Особое внимание в учебном процессе уделяется практической направленности обучения. Для криминалистов, следователей и оперативных сотрудников предусмотрены 6-месячные курсы, по остальным – 3-месячные. Ранее для офицерского состава без учета специфики действовали 3-месячные курсы, для сержантского – 2-месячные», — следует из сообщения.

Тургумбаев также сообщил, что «с 20 мая началось обучение в новом формате».

«Будут максимально использоваться современные интерактивные методы и формы обучения, позволяющие слушателям осваивать большие объемы информации в короткие сроки», — отметил глава МВД РК.

Кроме того, с учетом этих новаций разработаны концепции развития учебных заведений МВД и утверждены новые практико-ориентированные учебные планы и программы, которые и были презентованы на встрече министра с руководителями ВУЗов и учебного центра министерства.

В завершении встречи Тургумбаев добавил, что весь процесс образовательной реформы будет прозрачным, в связи с чем поручил руководителям учебных заведений провести «Дни открытых дверей» или «Круглые столы» с приглашением общественности и СМИ, где подробно разъяснить суть модернизации ведомственного образования.

«Население должно знать – что изменилось в системе подготовки кадров и как это отразится на качестве работы полиции. Мы рассчитываем за счет отбора кадров из гражданских ВУЗов повысить потенциал ведомственных учебных заведений и качество подготовки будущих полицейских», — резюмировал министр.

Напомним, 14 сентября 2018 года занимавший тогда пост главы МВД Калмуханбет Касымов заявил, что 10% полицейских планируется сократить в рамках модернизации министерства внутренних дел.

Эффективность работы полиции и прежнего главы МВД Касымова оказались в фокусе внимания общества после того, как в Алматы 19 июля 2018 года автоворы убили известного казахстанского фигуриста Дениса Тен. Гибель титулованного атлета вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы потребовали отставки министра Касымова и реформ в полиции после случившегося, обвиняя правоохранительные органы в том, что трагедии можно было бы избежать, если бы стражи порядка работали эффективней.

11 апреля 2019 года МИА «КазТАГ» сообщало, что более чем на 10,5 тыс. планируется сократить штат министерства внутренних дел Казахстана.

12 апреля в МВД Казахстана подтвердили сокращение более 10 тыс. полицейских.