Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ — Целлюлозу планируют получать из технической конопли в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«На самом деле, сейчас есть проблема с сырьем. В 2017 году промышленным опытом вывозили нашу техническую коноплю, в Японии уже получили целлюлозу, она очень качественная. Есть большая экономика, если дерево растет 20-25 лет, то техническая конопля – 100 дней. В Алматы, Шымкенте мы пробовали, делаем. Это на сегодняшний день большая стратегическая задача по обеспечению сырьем», — сказал председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК Канат Баитов на пресс-конференции в рамках первого республиканского форума «Развитие целлюлозно-бумажной промышленности и упаковочной индустрии в Республике Казахстан», который прошел в столице.

По его данным, основную часть из общего объема производства бумаги и бумажной продукции занимают предприятия картонно-бумажной промышленности. Как известно, Казахстан не является «лесной» страной, и по этой причине картонно-бумажные предприятия используют в качестве сырья регенерируемую бумагу, картон и макулатуру.

«Объемы производства бумаги и бумажной продукции значительно выросли в период с 2015 года по 2018 года, с Т45,5 млрд до Т58,3 млрд. Так, к примеру, в 2018 году в нашей стране было произведено 27,4 тыс. тонны туалетной бумаги, 89,1 тыс. тонн коробок, ящиков, сумок из бумаги или картона, 21,8 тыс. тонн бумаги и гофрированного перфорированного картона», — следует из информации МИИР РК.

По данным ведомства, за 4 месяца 2019 года объем производства составил Т20,9 млрд (106,6%), или 10,3 тыс. тонны туалетной бумаги, 27,5 тыс. тонны коробок, ящиков, сумок из бумаги или картона, 13,3 тыс. тонны бумаги и гофрированного перфорированного картона.

«Основными производителями бумажной продукции являются АО «Казахстан Кагазы», ТОО «Кагазы Ресайклинг», ТОО «Карина трейдинг», ТОО «Лиспром», ТОО «Карагандинский целлюлозно-бумажный завод», ТОО «Компания В», — проинформировали в МИИР.

Также в ведомстве отметили, что в рамках карты индустриализации с 2015 по 2018 годы были реализованы 3 проекта на сумму Т400 млн с созданием 82 рабочих мест (ТОО «Акжол-2008 Лтд, ТОО «Бумпром», ТОО «Almapack Co LTD»).

«Эти проекты обеспечили выпуск гофрированного картона и тары из него, туалетной бумаги и бумажных мешков», — резюмируется в сообщении.