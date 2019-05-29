Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ — Как склоняется Нур-Султан, рассказали в акимате столицы.

«В связи с отсутствием единообразия в использовании названия столицы на русском языке акимат Нур-Султана заявляет следующее: Согласно нормам русского языка иноязычные географические названия, оканчивающиеся на согласную, употребляемые без родового слова «город», подлежат склонению. Например: население Нур-Султана, подъехал к Нур-Султану, горжусь Нур-Султаном, живу в Нур-Султане», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном интернет-ресурсе акимата столицы в среду.

При этом, отмечается далее, если указанные названия употреблены в функции приложения с нарицательным словом «город», то обычно они не склоняются: в городе Луисвилл, близ города Мобеж, за городом Санта-Крус.

«Однако данное правило не распространяется на давно заимствованные и освоенные русским языком иноязычные названия, к которым относится и «Нур-Султан»: в городе Нур-Султане, за городом Нур-Султаном (по аналогии с: в городе Нью-Йорке, возле города Буэнос-Айреса, к городу Лос-Анджелесу и т.п.)» — следует из информации.

Исходя из этого, как пояснили в акимате, в п. 3-1 ст. 2 Конституции Республики Казахстан была применена изменяемая форма названия столицы: «В пределах города Нур-Султана…..».

«Таким образом, название столицы как при употреблении с родовым словом «город», так и без него подлежит склонению: в Нур-Султане, возле города Нур-Султана», — резюмируется в сообщении.