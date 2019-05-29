Ряд документов принят и подписан по итогам юбилейного саммита ВЕЭС в Нур-Султане

Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ — Ряд документов принят и подписан по итогам юбилейного саммита Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Нур-Султане, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании ВЕЭС в расширенном составе (в Нур-Султане – КазТАГ). В заседании участвовали первый президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев, президенты Республики Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызской Республики – Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации – Владимир Путин, Республики Молдова – Игорь Додон, Республики Таджикистан – Эмомали Рахмон, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев», — говорится в сообщении Акорды в среду.

Глава государства отметил, что за короткий по историческим меркам срок ЕАЭС состоялся как важный и узнаваемый игрок на международной арене. По его словам, евразийская интеграция, несмотря на известные трудности, демонстрирует хорошие результаты.

«За прошлый год рост ВВП государств-членов ЕАЭС составил 2,5%. Объем внешней торговли вырос на 19%, экспорт – на 27%. Взаимная торговля внутри союза увеличилась на 9%. Если говорить о Казахстане, в 2018 году наша экономика выросла более чем на 4%», — сказал Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что для поддержания набранных темпов роста определены основные векторы развития на среднесрочную перспективу в промышленности, энергетике, международной деятельности и других сферах.

«Принят Таможенный кодекс ЕАЭС, создается общий рынок услуг и рабочей силы, совершенствуются административные процедуры в рамках наднациональной регуляторики. Более 40 стран мира изъявили желание развивать торгово-экономическое сотрудничество с ЕАЭС. Уверен, наша совместная работа заинтересует многие страны мира и позволит в обозримом будущем построить большую и экономически сильную Евразию», — заявил глава государства.

Токаев обозначил наиболее важные задачи, стоящие перед интеграционным объединением на предстоящий период. По его мнению, необходимо реализовать инфраструктурные мегапроекты, цифровую повестку ЕАЭС, а также использовать потенциал Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Предстоит работа по развитию общего рынка и его защите от демпинга и контрафактных товаров, недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран, обеспечению эффективного таможенного администрирования.

«Нурсултан Абишевич Назарбаев предложил построить скоростную железную дорогу и канал «Евразия». Эти проекты могли бы стать символом евразийской интеграции, придать дополнительный импульс развитию экономик наших стран и крепко связать Большую Евразию. В результате наши государства станут еще более конкурентоспособными и привлекательными для транзита Восток-Запад-Восток», — подчеркнул президент Казахстана.

Кроме того, глава государства указал на необходимость совместных усилий, направленных на обеспечение доступа товаров на новые рынки, устранение барьеров в торговле и транзите.

В завершение выступления президент Казахстана выразил уверенность в том, что итоги заседания укрепят фундамент успешного сотрудничества и партнерства стран ЕАЭС.

«По итогам саммита Высшего Евразийского экономического совета были приняты и подписаны следующие документы:

1. Решение Высшего совета «О почетном председателе Высшего Евразийского экономического совета»;

2. Решение Высшего совета «О вопросах подписания соглашения об обмене информацией, о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китайской Народной Республики»;

3. Решение Высшего совета «О вопросах подписания соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны»;

4. Решение Высшего совета «Об основных ориентирах макроэкономической политики государств-членов Евразийского экономического союза на 2019-2020 годы»;

5. Решение Высшего совета «О совете по промышленной политике Евразийского экономического союза»;

6. Решение Высшего совета «О награждении медалью «За вклад в развитие Евразийского экономического союза»;

7. Распоряжение Высшего совета «О результатах мониторинга исполнения в 2017-2018 годах государствами-членами положений, предусмотренных правилами регулирования торговли, услугами, учреждения и деятельности»

8. Распоряжение Высшего совета «О некоторых вопросах реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза»;

9. Распоряжение Высшего совета «О представлении информации в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 протокола о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий»;

10. Распоряжение Высшего совета «О годовом отчете Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них за 2018 год»;

11. Распоряжение Высшего совета «О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета»

12. Протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

13. Протокол о распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС;

14. Совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю 5-летия подписания договора о Евразийском экономическом союзе;

15. О подписании протоколов о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

16. Протокол о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11 апреля 2017 года;

17. Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза;

18. Протокол о внесении изменения в протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года», — резюмируется в сообщении.