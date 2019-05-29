Алматы. 29 мая. КазТАГ – Китай планирует увеличить импорт российского газа, поскольку строительство газопровода «Сила Сибири» близится к завершению, сообщает Russia Today.

«Китай заинтересован в дополнительных поставках российского газа по трубопроводу «Сила Сибири», который, по словам российского государственного энергетического гиганта «Газпрома», реализующего данный проект, близится к завершению», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что окончательные объемы и цена пока не определены.

Как сообщается, «Сила Сибири» – газопровод протяженностью 4 тыс. км, предназначенный для транспортировки природного газа из Якутии в Приморский край и далее в Азию. «Газпром», строящий российский участок газопровода, планирует к 2025 году экспортировать в Китай 38 млрд куб. м газа.

«Газпром» и Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) подписали 30-летний контракт на поставку газа через энергосистему Сибири в 2014 году. В сентябре прошлого года российская сторона сообщила, что участок трубопровода от Якутии до границы с Китаем почти завершен.

Строительство на китайской стороне началось в апреле 2017 года и также близко к завершению. Ожидается, что трубопровод начнет работать в декабре 2019 года.

«Ранее в этом году «Газпром» объявил о планах инвестировать в проект $2,24 млрд. Кроме того, компания намерена инвестировать $4,8 млрд в Амурский газоперерабатывающий завод, который, как ожидается, будет получать газ из центров добычи в Иркутске и Якутии в рамках Восточной газовой программы. Российская энергетическая корпорация преследует амбициозную цель стать крупнейшим поставщиком газа в Китай, на долю которого к 2035 году будет приходиться более 25% импорта газа, поскольку спрос на него в стране постоянно растет. Китай является крупнейшим в мире импортером нефти и вторым по величине покупателем природного газа», — напоминает издание.