Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана из-за жары, дождя и сильного ветра

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Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана из-за жары, дождя и сильного ветра, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 30 мая-1 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара +31+36», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Также сообщается, что 30 мая в Мангистауской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер северо-восточный 15-20 м/с; в Актау 30 мая ожидаются сильный дождь, гроза.

«Утром и днем 30 мая, сутки 31 мая-1 июня в Кызылординской области местами ожидается гроза. Днем 30 мая, сутки 31 мая-1 июня местами ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с. 31 мая-1 июня местами шквал, днем возможен град», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.

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