Алматы. 30 мая. КазТАГ — Более 150 узбекистанцев вернулись на родину из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«30 мая по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Ташкент специальным авиарейсом доставлены 156 узбекских граждан, в основном женщин и детей, вывезенных обманным путем в зону вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке», — сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана в четверг.

Как отмечается, всем вернувшимся на родину узбекским гражданам, пережившим тяжелый жизненный период, правительство Узбекистана окажет всестороннюю помощь для реабилитации и реинтеграции.

«Им будет обеспечен доступ к медицинской помощи и психосоциальной поддержке, образовательным и другим социальным программам. Вызволенным соотечественникам будут созданы необходимые условия для возвращения к нормальной мирной жизни, в том числе путем обеспечения надлежащим жильем и трудоустройства», — следует из сообщения.

Гуманитарную миссию по спасению узбекистанцев провели министерство иностранных дел, спецслужбы и другие ведомства Узбекистана. Также поддержку оказал ряд зарубежных государств и международных организаций, включая Международный комитет Красного креста и ЮНИСЕФ.

«Считаем важным довести до соотечественников, по разным причинам оказавшимся на чужбине в тяжелой жизненной ситуации, что все они находятся под защитой Республики Узбекистан, и государство предпримет все усилия для обеспечения их прав и интересов», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 9 января стало известно, что 6 января в результате операции «Жусан» из Сирии были эвакуированы 47 казахстанских граждан, в том числе 30 детей, 11 женщин и шесть мужчин.

10 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 7 и 9 мая из Сирии эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей – эта масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции «Жусан».