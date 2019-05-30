Китай будет использовать в автомобилях биодизель из пальмового масла

Алматы. 30 мая. КазТАГ — Китай будет использовать в автомобилях биодизель, содержащий малазийское пальмовое масло, сообщает малазийская газета TheStar.

«Около 180 грузовиков будут использовать биодизель, содержащий малазийское пальмовое масло, в пилотном проекте для проверки его возможности на китайских автомобилях», — говорится в сообщении.

По словам министра сырьевой промышленности Терезы Кок, проект должен начаться в ближайшие несколько месяцев. Для начала 180 санитарных грузовиков в Чжаоцин, южная провинция Гуандун, будут заправлены смешанным биодизелем, содержащим 5%, 10% и 20% пальмового масла соответственно. Эксперимент будет проводиться в течение 20 месяцев, включая 12 месяцев полевых испытаний.

«Испытания должны показать эффективность биодизеля на этих автомобилях в течение 4-х времен года, поскольку пальмовое масло является тропическим маслом и застывает при низких температурах», — сказала Кок.

По словам Кок, Китай также планирует инвестировать в проект по модификации существующего завода по производству биодизеля в Малайзии с использованием ферментативной технологии.

«Некоторые из биодизельных продуктов, производимых на этом заводе, будут экспортироваться в Китай», — добавила она.

В настоящее время Малайзия внедрила программу B10 (10% пальмового биодизеля и 90% бензинового дизеля) в транспортном секторе по всей стране, которая действует уже в течение нескольких месяцев.

«Пока жалоб не было. Мы надеемся в ближайшее время увеличить долю биодизеля до 20%», — сказала Кок.