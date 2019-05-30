Два земельных участка изъяли из лесного фонда для строительства двух ГЭС в Алматинской области

Алматы. 30 мая. КазТАГ – Два земельных участка изъяли из лесного фонда для строительства двух гидроэлектростанций (ГЭС) в Алматинской области, передает корреспондент агентства.

«Перевести земельные участки общей площадью 7,4 гектара из категории земель лесного фонда КГУ «Талдыкорганское лесное хозяйство» ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения согласно приложению к настоящему постановлению. Акиму Алматинской области в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить предоставление ТОО «Коринская ГЭС-2» земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, для строительства 3-й ГЭС на реке Кора», — говорится в постановлении правительства в четверг.

Еще один участок площадью 7,7 га правительство изъяло из лесного фонда для строительства 2-й ГЭС на реке Кора.