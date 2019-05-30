Нур-Султан. 30 мая. КазТАГ – Названы планируемые сроки обучения и каникул для 2019-2020 учебного года в школах Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Определить следующие сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2019-2020 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности: 1) начало 2019-2020 учебного года – 1 сентября 2019 года; 2) продолжительность учебного года в предшкольных классах – 32 учебные недели, в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах – 34 учебные недели», — говорится в представленном в четверг проекте приказа министерства образования и науки Казахстана.

В документе отмечается, что занятия, выпавшие на праздничные дни, переносятся на следующие дни с учетом интеграции содержания учебных программ «за счет часов, отведенных на повторение».

«Каникулярные периоды в течение учебного года: в 1-11 (12) классах: осенние – семь дней (с 28 октября по 3 ноября 2019 года включительно), зимние – 10 дней (с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года включительно), весенние – 13 дней (с 21 марта по 2 апреля 2020 года включительно); в предшкольных классах: осенние – семь дней (с 28 октября по 3 ноября 2019 года включительно), зимние – 14 дней (с 26 декабря 2019 года по 8 января 2020 года включительно), весенние – 15 дней (с 21 марта по 4 апреля 2020 года включительно); в предшкольных и 1 классах: дополнительные каникулы – семь дней (с 3 по 9 февраля 2020 года включительно)», — сказано в документе.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 13 июня.