Недостаток финансов был главной причиной ограничения инвестактивности компаний в РК в I квартале 2019 года

Алматы. 30 мая. КазТАГ – Недостаток финансов был главной причиной ограничения инвестиционной активности компаний в Казахстане в I квартале 2019 года, сообщается в отраслевом конъюнктурном обзоре Национального банка по итогам I квартала.

«Для большинства предприятий главной причиной, ограничивающей инвестиционную активность, является недостаток финансовых средств. Для предприятий торговли наиболее важным фактором является конкуренция со стороны других предприятий. Для предприятий обрабатывающей промышленности немаловажным фактором, ограничивающим инвестиционную активность, является недостаточный спрос на продукцию и недостаток финансовых средств», — говорится в сообщении в четверг.

Для большинства предприятий горнодобывающей промышленности, по информации Нацбанка, «ограничений нет».

«В I квартале 2019 года, несмотря на некоторое снижение, для предприятий торговли рыночная конкуренция со стороны других предприятий является серьезной помехой для ведения бизнеса (фактором, ограничивающим финансирование оборотных и основных средств). В торговле, доля предприятий, испытывающих негативное влияние конкуренции значительно выше, чем в других отраслях. Если в торговле доля таких предприятий составляет 33,5%, то в горнодобывающей промышленности данный показатель составляет 10,7%», — уточнил финансовый регулятор.