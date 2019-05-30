По Т2 млрд ежегодно планирует тратить акимат Алматы в 2019-2023 годы на спортивные мероприятия

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Нур-Султан. 30 мая. КазТАГ – По Т2 млрд ежегодно планирует тратить акимат Алматы в 2019-2023 годы на спортивные мероприятия, сообщается в проекте бюджетной программы, представленном горакиматом.

«Расходы по бюджетной программе (в тысячах тенге – КазТАГ) «Проведение спортивных мероприятий»: 2019 – 2 018; 2020 – 2 019; 2021 – 2 020; 2022 – 2 021; 2023 – 2 022», — говорится в представленном в четверг документе.

В качестве цели программы указано «развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения».

«Задачи: охват граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 2020 год – 30%; охват детей и подростков от семи до 18 лет, занимающихся спортом в ДЮСШ, спортивных клубах физической подготовки от численности детей и подростков: 2020 год – 10%», — сказано в описании к программе.

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