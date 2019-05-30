С Байконура запущен «Протон-М» с российским спутником связи «Ямал-601»

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Байконыр. 30 мая. КазТАГ – С Байконура в 23.45 по времени Нур-Султана с площадки №200 запущена ракета «Протон-М» с российским спутником связи «Ямал-601», сообщает корреспондент МИА КазТАГ.

После отделения орбитального блока с КА «Ямал-601» от третьей ступени ракеты-носителя через 582 секунды полета выведение орбитального блока с суборбитальной траектории на целевую орбиту будет осуществлено по схеме с пятью включениями маршевого двигателя разгонного блока «Бриз-М».

Вывод КА «Ямал-601» на целевую орбиту 49 градусов восточной долготы намечен на 31 мая, через девять часов после старта ракеты.

Напомним, что это первый запуск самого мощного в России спутника 600-й серии спутников «Ямал».

Справка МИА КазТАГ:

Геостационарный спутник «Ямал-601» изготовлен по заказу спутникового оператора «Газпром космические системы» на базе спутниковой платформы «Экспресс-200» для программы «Ямал». Полезная нагрузка изготовлена французской компанией Thales Alenia Space.

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КА «Ямал-601» заменит спутник «Ямал-202» после истечения срока его функционирования и войдет в группировку телекоммуникационных спутников «Ямал». Масса спутника 3500 кг. КА «Ямал-601» оснащен 18 транспондерами С-диапазона, 19 транспондерами Ku- диапазона, 26 транспондерами Ка-диапазона.

КА «Ямал-601» запущен в точку стояния 49 градусов восточной долготы. Спутник будет предоставлять услуги связи потребителям России, стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и части Юго-Восточной Азии.

Спутник рассчитан на 15 лет активного существования.

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