Погибшего при спасении тонущей девочки в Нур-Султане военнослужащего наградили посмертно

Астана. 30 мая. КазТАГ — Погибшего при спасении тонущей девочки в Нур-Султане военнослужащего Ерлана Раимкулова наградили посмертно, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«За храбрость и мужество, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, младший сержант Раимкулов Ерлан Тохтарбаевич награждается посмертно медалью «Ерлігі Үшін», за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении человека ценой собственной жизни – нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін», — зачитал указ президента РК начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны (СВО) Вооруженных сил (ВС) РК Нуржан Муканов в ходе церемонии награждения в управлении главнокомандующего СВО ВС РК в четверг.

Награды супруге Раимкулова вручил главнокомандующий СВО авиации Нурлан Карбенов.

Напомним, 10 мая в первой половине дня в Нур-Султане в районе садоводства «Газмашаппаратура» 12-летняя девочка бросилась в воду, где в это время находилась ее собака. Ребенок стал тонуть. Увидев тонущего ребенка, Ерлан Раимкулов, не раздумывая, бросился спасать девочку, но сам выбраться из воды так и не смог. У Ерлана остались супруга и двое несовершеннолетних детей.