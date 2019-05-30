Правила движения для новых медиа

Алматы. 30 мая. КазТАГ — Медиапространство сегодня не имеет границ. Цифровые и мультимедийные технологии представляют не только огромные технические возможности, но также способы получения и распространения информации, выводя на первый план вопросы журналистской морали и этики. Поэтому важно привлечь к решению проблем образованных, смелых, инициативных представителей медиа-сообщества, ставящих благополучие человека превыше всего. Именно этот тезис заложен в название форума.

С 22 по 25 мая в Беларуси прошел XIV международный медиа форум «Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества». В конференции приняли участие корреспонденты и руководители союзов журналистов из 20 стран, а также около 200 человек из государственных органов Беларуси и России.

Форум приурочен 75-й годовщине освобождения Беларуси от фашизма и 1000-летию города Бреста, где и проходил форум. Участники говорили о том, что монополия СМИ, начавшаяся 30 лет назад, закончилась. В связи с появлением цифровых и мультимедийных технологий появились новые способы получения и распространения информации. Соцсети, телеграм-каналы, мессенджеры и дзены – у традиционных СМИ появились конкуренты, требующие внимания и творческого участия. Можно спорить о достоинствах тех или иных форматов.

«Миссия журналистов в новых информационных условиях – стать участником, которому можно доверять, с которым можно обсуждать насущные темы, с кем интересно спорить. Такой медиа-вызов журналисты способны принять и достойно на него ответить», -считает госсекретарь союзного государства Григорий Рапота.

Участники конференции сошлись во мнении, что сейчас при наличии сотен телеканалов, печатных, радио и интернет-СМИ возникло общество перекормленного и капризного потребителя. Идет настоящая борьба за внимание и свободное время человека. Поэтому телеканалы наращивают финансирование и интеллектуальные ресурсы. Самый простой комплект для телестудии стоит $100 тыс., примерно столько же монтажное оборудование. Однако интернет становится безграничным, поэтому профессиональные журналисты конкурируют с блогерами и интернет-изданиями, в распоряжении которых только сотовый телефон и безграничные возможности. Центральные и региональные СМИ также конкурируют между собой, однако население предпочитает свои каналы с актуальными проблемами и радостями. Вопреки мрачным прогнозам, печатные издания не исчезают совсем, а трансформируются, создавая свои электронные и интернет-версии. Подписчиками региональных СМИ являются люди не только пожилого возраста, привыкшие к газетам, но также их дети и внуки, уехавшие за границу и желающие получать информацию с родины. Причем, и у региональной, и у медиа-корпораций задача одна – работать оперативно, интересно, достоверно.

Появление интернета и блогосферы напомнили 50-60-е годы прошлого века, когда появилось телевидение. Тогда у газетчиков и радиожурналистов началась легкая паника – телевидение поглотит всех. В 21-м веке смятение у традиционных СМИ вызвало появление блогосферы и стремительное распространение информации, часто фейковой, а порой и опасной. Контролировать недобросовестных блогеров сложно, но необходимо. Боян Бркич – главный редактор Радио и телевидения Сербии (РТС) сравнил данную ситуацию со временем, когда кареты, а затем и первые автомобили хаотично носились по городам, сталкиваясь между собой и сбивая прохожих. Тогда появилась необходимость создания правил дорожного движения. Сейчас также необходимо законодательно закрепить права и обязанности блогеров и соцсетей, чтобы защитить общество от опасной информации, экстремизма, расовой и религиозной агрессии, порнографии и детского насилия. Кроме того, необходимо обучить школьников грамотному потреблению информации. Такие уроки уже проводятся в Сербии.

С этой политикой солидарен и замдиректора Издательского дома «Беларусь сегодня» Иван Синичкин. Он считает, что вхождение на информационный рынок стало простым. Поэтому главное качество для всех СМИ – ответственность и редакционная политика. К примеру, в Беларуси издается «Молодежная газета», тираж которой всего 5 тыс. экземпляров. Но редакция не гонится за тиражом. Главное – хорошая привычка получать достоверную информацию, писать правду, учитывать интересы читателей и зрителей.

«Сейчас правда у каждого своя», — сказал главный редактор портала «Трибуна» Радион Денисов из Эстонии. В этой стране телерадиокорпорации есть у купного бизнеса и национальных компаний. Разумеется, они защищают свои интересы. Но журналисты, как и врачи, должны придерживаться главной заповеди Гиппократа: «Не навреди!» Не нужно соревноваться с интернет-изданиями в скорости подачи новостей. У профессиональных СМИ миссия другая – аналитика, особенно в тех странах, где есть большие языковые группы. Журналисты информируют и защищают общество, а общество должно защищать журналистов, часто рискующих своим здоровьем, а порой и жизнью, исполняя свой профессиональный долг и пытаясь докопаться до истины. Недаром журналисты по смертности стоят на 3-м месте после пожарных и полицейских.

После завершения конференции журналисты посетили Брестскую крепость, отмечающую в этом году свое 1000-летие и 75-ю годовщину освобождения Беларуси от фашистской оккупации. Об этом в следующем материале.

Баян Рамазанова, ответственный секретарь Союза журналистов Казахстана