Аппараты совбезов Казахстана и России провели расширенные консультации в Нур-Султане

Астана. 31 мая. КазТАГ – Аппараты советов безопасности Казахстана и России провели расширенные консультации в Нур-Султане, сообщает пресс-служба главы государства.

«(Состоялись – КазТАГ) расширенные плановые консультации между аппаратами советов безопасности Республики Казахстан и Российской Федерации. В ходе переговоров, которые прошли под председательством помощника президента Республики Казахстан – секретаря совета безопасности Калмуханбета Касымова и секретаря совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества», — сообщили в Акорде в пятницу.

Отмечается, что стороны рассмотрели взаимодействие двух стран по укреплению различных видов региональной и глобальной безопасности в рамках ООН, ЕАЭС, ОБСЕ, ШОС, ОДКБ и других международных организаций.

«Состоялся обмен оценками и мнениями по укреплению сотрудничества в данном направлении. На повестку консультаций также были вынесены вопросы кибербезопасности. Представители аппаратов советов безопасности и уполномоченных госорганов обсудили текущее состояние взаимодействия в данной сфере, актуальность которой постоянно возрастает», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Акорде, на встрече совместно были выработаны предложения по повышению эффективности партнерства для обеспечения информационной безопасности Казахстана и России.

«По итогам работы были даны конкретные поручения соответствующим государственным органам двух стран. Консультации между аппаратами советов безопасности проходят на регулярной основе, согласно принятому плану сотрудничества», — заключили в Акорде.