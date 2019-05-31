Госгарантию почти на Т104 млрд предоставят на негосзаем для реконструкции трассы на западе Казахстана

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Астана. 31 мая. КазТАГ – Государственную гарантию почти на Т104 млрд предоставят на негосударственный заем для реконструкции трассы на западе Казахстана, сообщается в постановлении правительства.

«Утвердить прилагаемый перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственные гарантии, на 2019 год», — говорится в представленном в пятницу постановлении кабмина.

Из приложения следует, что речь идет о проекте «Реконструкция автомобильной дороги «Граница Российской Федерации (на Орск)–Актобе–Атырау–граница Российской Федерации (на Астрахань)» км 616-833, включая северный обход Атырау».

«Общая стоимость проекта – Т117 801 914 тыс.; период реализации – 2019-2022 годы; размер государственной гарантии – до Т103 790 233 тыс.; заемщик – АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»; потенциальный заимодатель – Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕАБР)», — сказано в приложении.

Из постановления следует, что оно подписано 28 мая и уже введено в действие.

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