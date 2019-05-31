Астана. 31 мая. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на субботу в Нур-Султане и трех областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«1 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный 15-20 метров в секунду. Днем местами шквал, град. В Нур-Султане днем 1 июня ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный порывы 16 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

Ночью и утром 1 июня в Костанайской области ожидается местами гроза, сутки 1 июня местами северо-западный ветер 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 90-95%

«С 1 июня 2019 года на территории Западной-Казахстанской области устанавливается IV класс пожарной опасности – высокая пожарная опасность. При IV классе пожарной опасности пожары возникают даже от незначительных источников огня, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги. В связи с тем, что на территории области ожидается погода без осадков, повышение температуры воздуха, класс пожарной опасности будет повышаться. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.