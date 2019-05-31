Бывший высокопоставленный чиновник арестован по подозрению в коррупции в СКО

Алматы. 31 мая. КазТАГ – Бывший высокопоставленный чиновник арестован по подозрению в коррупции в Северо-Казахстанской области, сообщает «Петропавловск.news».

«Экс-руководителя областного филиала РГП комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства задержали сотрудники Антикоррупционной службы», — говорится в сообщении.

Как сообщили представители антикоррупционного ведомства, основная задача филиала заключается в обеспечении поливной и питьевой водой. На балансе организации числятся три гидросооружения.

«Возможности указанных гидроузлов позволяют ежегодно подавать потребителям до 400 млн кубометров воды, но фактически водоотдача в настоящее время достигает лишь 10%. За год своей работы на этой должности руководитель филиала не внес ни единого конструктивного предложения по улучшению водоснабжения в области», — сказал руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции по СКО Асхат Жумагали.

Спикер уточнил, что экс-чиновника подозревают в том, что вместо исполнения своих должностных обязанностей он получал деньги от своих подчиненных «и не только».

«Похищал средства из бюджета по фиктивным командировкам, госзакупкам, а также похищал денежные средства с сельхозтоваропроизводителей. Похищенные деньги конвертировал в доллары. Подозреваемый находится под стражей. В ближайшее время дело будет направлено в суд», — заявил Жумагали.

Отмечается, что речь может идти о Серикжане Жакаеве, который был арестован пару месяцев назад.