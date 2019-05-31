Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 31 мая. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за четверг в пятницу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т381,3, а продажи – Т382,7.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т380,9, а продают по Т382,5.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т380,5, а продажи – Т382,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т381,37.