Заседание участников соглашения стран СНГ по физкультуре и спорту пройдет в Казахстане

Алматы. 31 мая. КазТАГ – Заседание участников соглашения стран СНГ по физической культуре и спорту пройдет в Казахстане, сообщает пресс-служба исполнительного комитета содружества.

«5-6 июня 2019 года в городе Щучинске (Республика Казахстан) пройдет заседание совета по физической культуре и спорту участников соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств-участников СНГ», — сообщили в исполкоме содружества в пятницу.

Как уточнили в комитете, участники встречи поделятся опытом реализации государственной политики в области физической культуры и спорта в своих странах, а также обсудят опыт Казахстана во внедрении цифровых технологий в спортивную отрасль.

«Кроме того, планируется обсудить ход выполнения планов мероприятий по реализации стратегии развития физической культуры и спорта государств-участников Содружества Независимых Государств до 2020 года, а также программы поддержки и развития национальных видов спорта в СНГ на период до 2020 года», — говорится в сообщении.

На заседании также будут рассмотрены проект стратегии развития сотрудничества в области физической культуры и спорта государств-участников СНГ на 2021-2030 годы и ход согласования проекта положения об Играх стран СНГ.

«Планируется также обсудить вопросы подготовки II Фестиваля национальных видов спорта государств-участников СНГ в Кыргызской Республике в 2019 году и организации взаимодействия структур научно-методического обеспечения спорта государств – участников СНГ. Участникам заседания будет представлена информация об итогах рассмотрения советом постоянных полномочных представителей государств-участников содружества при уставных и других органах содружества в октябре 2018 года отчета о деятельности совета по физической культуре и спорту участников соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств-участников СНГ», — уточнили в исполкоме.

Помимо этого, ожидается, что на встрече в Щучинске члены совета изберут своего председателя на очередной срок.