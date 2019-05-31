Экс-помощника Ертаева экстрадировали из Украины по подозрению в хищении денежных средств Bank RBK

Алматы. 31 мая. КазТАГ — Экс-помощника Жомарта Ертаева Айдоса Кусаинова экстрадировали из Украины по подозрению в хищении денежных средств Bank RBK, сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.

«Сегодня сотрудниками прокуратуры, органами национальной безопасности и антикоррупционной службы для привлечения к уголовной ответственности из Украины экстрадирован Айдос Кусаинов – экс-помощник советника председателя совета директоров АО «Bank RBK» Жомарта Ертаева. Кусаинов А.Б. подозревается в хищении денежных средств банка путем растраты в период с 2013 по 2018 годы в сговоре с Ертаевым Ж.Ж. и другими лицами на сумму Т26,3 млн и $1,7 млн», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что действия лица квалифицированы по п. 2 ч. 4 ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК.

«После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем он объявлен в международный розыск. В настоящее время Кусаинов А.Б. водворен в следственный изолятор города Алматы», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 8 мая 2018 года Жомарта Ертаева задержали в Москве. Сообщалось, что по версии казахстанских полицейских, он, будучи советником председателя СД АО «Bank RBK», пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств. Сам Ертаев утверждал, что «никогда не работал в Bank RBK», а упомянутый кредит получила компания, подконтрольная казахстанцу Динмухамеду Идрисову, «Ордабасы Комьюникейшнс» и «деньги были перечислены на его личные счета». Отмечалось, что досудебное расследование в отношении Ертаева в Казахстане ведется по части 4 статьи 177 (мошенничество) УК РК.

Позже экс-банкира отпустили, и он попросил в России предоставить ему политическое убежище, а 8 октября стало известно, что генпрокуратура РФ отказала в выдаче Казахстану Ертаева, однако 15 ноября стало известно, что он снова задержан и помещен под стражу. В январе 2019 года Пресненский районный суд Москвы продлил срок содержания Ертаева под стражей, 14 марта стало известно о том, что Верховный суд РФ оставил в силе решение об экстрадиции бизнесмена.

15 марта в генпрокуратуре Казахстана сообщили, что Ертаев уже экстрадирован и водворен в следственный изолятор Астаны.

19 марта сообщалось, что Ертаева доставили в Алматы.

Ертаев с 2002 по 2007 годы являлся председателем правления АО «Альянс банк», позже работал в должности председателя правления АО «БТА банк» (Украина), председателя правления АО «Евразийский банк» (Алматы). С 2010 года и по настоящее время работал консультантом СД АО «Bank RBK». С 2011 года он возглавлял Евразийский центр финансового консалтинга, с 10 ноября 2014 года являлся гендиректором ТОО «Алма-ТВ».