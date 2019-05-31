Продажу китайцам выведенных из госрезерва 300 га земли прокомментировал аким ВКО

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Алматы. 31 мая. КазТАГ — Продажу китайцам выведенных из госрезерва 300 га земли прокомментировал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, сообщает Инфоцентр ВКО.

«Как руководитель региона официально заявляю вам, что ни одного метра земли в Урджарском, Курчумском и Жарминском районах не находится в собственности граждан Китая. (…) Заверяю вас, что земли Восточного Казахстана не продавались и не будут продаваться, передаваться в аренду иностранным гражданам и юридическим лицам с иностранной долей участия. Глубоко убежден, что появившиеся в последние время информация является заведомой ложью и клеветой», — сказал Ахметов на брифинге в пятницу.

Он напомнил, что в 2016 году указом первого президента РК принят мораторий на продажу земли иностранным гражданам и юридическим лицам с иностранным участием.

«Поэтому все действия органов государственной власти происходят строго в рамках закона и являются открытыми для представителей общественности и средств массовой информации», — пояснил аким области.

Глава региона отметил, что до введения моратория на предоставление земельных участков в октябре 2015 года по итогам конкурса один иностранный землепользователь получил во временное землепользование сроком на 10 лет 14 890 га в Бескарагайском районе ВКО.

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«Эта земля сейчас эксплуатируется. Вложены инвестиции свыше Т400 млн», — заключил Ахметов.

Напомним, последние три дня в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы продаже в 2019 году земель сельскохозяйственного назначения китайским предпринимателям. В частности, в Урджарском, Курчумском и Жарминском районах.

23 мая руководитель управления земельных отношений ВКО Виктория Барсукова заявила, что о продаже китайцам выведенных из госрезерва 300 га земли в Урджарском районе ВКО речь не идет.

«В данный момент на территории района выведено из госрезерва 300 га земли. На этих двух участках запланировано строительство птицефабрики. Принять участие в масштабной стройке могут, как казахстанские, так и зарубежные инвесторы. Земля будет находиться в долгосрочной аренде, о продаже речи не идет», — заявляла Барсукова.

Отмечалось, что в Урджарском районе есть еще 40 тыс. га, которые «по-прежнему остаются на балансе государства».

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«Эти площади предназначены для создания собственной кормовой базы для будущей птицефабрики. Здесь будут выращивать зерновые культуры, которыми будут кормить несушек. По закону эти территории находятся в госсобственности, и никто не имеет права продавать или передавать их иностранцам. Земли могут быть предоставлены только гражданам Казахстана и юридическим лицам без иностранного участия», — добавила глава управления земельных отношений.

Комментируя появившуюся в социальных сетях информацию о продаже 40 тыс. га земли в Урджарском районе, она заявила, что эти заявления являются недостоверными и не соответствующими действительности.

«Никакой продажи местных угодий в китайские руки в Урджарском районе Восточного Казахстана не было и нет», — заверила Барсукова.

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