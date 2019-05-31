Концепция сотрудничества до 2030 года одобрена главами МВД стран СНГ в Ташкенте

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Нур-Султан. 31 мая. КазТАГ — Концепция сотрудничества до 2030 года одобрена главами министерств внутренних дел (МВД) стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Ташкенте, сообщает пресс-служба МВД РК.

«В Ташкенте 31 мая состоялось очередное заседание совета министров внутренних дел (СМВД) государств-участников СНГ. (…) Членами совета одобрена концепция сотрудничества министерств внутренних дел (полиции) государств-участников СНГ на период до 2030 года, определяющая основные принципы, задачи, направления сотрудничества и формы взаимодействия МВД государств-участников СНГ на новый период», — говорится в сообщении в пятницу.

Также сообщается, что советом утверждены единый порядок, а также регламент проведения комплексных согласованных и совместных оперативно-профилактических мероприятий МВД государств-участников СНГ.

Вместе с тем участники заседания обсудили приоритетные вопросы сотрудничества и взаимодействия МВД государств-участников СНГ в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности их стран и ход реализации межгосударственных программ по борьбе с преступностью.

Как уточняется, в работе заседания приняли участие руководители МВД стран содружества, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ (БКБОП), Исполнительного комитета, а также Антитеррористического центра СНГ. От Казахстана в данном мероприятии приняла участие делегация МВД во главе с главой МВД Ерланом Тургумбаевым.

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Кроме того, глав делегаций принял президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, который отметил необходимость дальнейшего сотрудничества министерств внутренних дел/полиций в борьбе с преступностью в рамках СНГ.

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