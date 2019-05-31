Герои-казахстанцы – защитники Беларуси

Алматы. 31 мая. КазТАГ – Представители 25 стран прибыли для участия в медиа-форуме «Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества», прошедшего в Минске с 22 по 25 мая. Проведение медиа форума приурочено к 75-летию освобождения Беларуси от фашизма и 1000-летию города Бреста.

В первый день участники конференции посетили Государственный музей истории Великой Отечественной войны. Среди экспонатов – фотографии воинов-казахов, участвовавших в боях за освобождение Беларуси. Это Шахмурат Смагулов, боец партизанского отряда имени Чернака, погибший в 1943 году. Герой Советского Союза Сейткасим Аширов-командир разведгруппы полка 96-ой стрелковой дивизии. Разведгруппа 8 июля 1944 года вышла в тыл врага в Барановичском районе, атаковала минометную батарею, уничтожила два тягача. Красноармеец Сундуткали Искалиев – автоматчик 556-го стрелкового полка погиб 24 июня 1944 года у деревни Лудчицы Быховского района, закрыв собой амбразуру вражеского дзота. Посмертно удостоен звания Герой Советского Союза. Младший сержант Бахтурас Бейсекбаев – стрелок-радист эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного авиаполка, уроженец Алматинской области. Член экипажа капитана А. С. Маслова. Погиб 26 июня 1941 года.

Герой Советского Союза Казбек Нуржанов – командир разведвзвода истребительно- противотанкового дивизиона 5-ой стрелковой дивизии. Форсировал реки Десна, Сож, Днепр, Друть, Березина. В 1944 году возглавляемый им отряд ворвался в оккупированный фашистами Волковыск. Его решительные действия посеяли панику, а гитлеровцы бежали, бросая технику и оружие, но сам Нуржанов был смертельно ранен и умер от ран 14 июля 1944 года. В городе Волковыск свято чтут память Казбека Нуржанова. Одна из улиц носит его имя, и с 1978 года ежегодно в его честь проводятся соревнования среди школьников по легкой атлетике. С этого года соревнования стали международными, так как в них приняли участие карагандинские школьники. Юные спортсмены трех возрастных групп соревновались в 17 видах легкоатлетической программы. Победители награждены ценными призами и грамотами посольства Казахстана в Белоруссии.

Мужественно сражались и защитники Брестской крепости. С осени 1939 по весну 1941 года в Брестскую область прибывали эшелоны с призывниками из Казахстана. Все они 22 июня 1941 года вступили в бой с фашистскими захватчиками. В это время в Брестской крепости находилось около 15 тыс. военнослужащих и членов их семей. В числе защитников – около 500 казахстанцев. К 10 часам утра, когда кольцо гитлеровцев сомкнулось вокруг крепости, на территории осталось около половины первоначального состава. Остальные погибли, прорвались за пределы крепости или попали в плен. За 31 день обороны крепости в плен были взяты около 8 тыс. советских солдат и офицеров.

24 мая участники медиа форума посетили Брестскую крепость, на территории которой сохранились полуразрушенные стены со следами от снарядов, установлены скульптуры и памятники защитникам Брестской крепости. Они гибли не только от ран, но и от голода и жажды, так как фашисты засыпали колодцы с водой и перекрыли доставку провианта. На территории мемориального комплекса звучит реквием и хронометр, отсчитывающий последние часы и минуты жизни солдат и офицеров, из последних сил пытавшихся выполнить свой долг перед Родиной.

Казахстанские писатели, архивисты, сотрудники музеев и историки по сей день собирают материалы о защитниках Брестской крепости – казахстанцах. С каждым годом эта работа становится все труднее – участников и свидетелей той войны остались единицы. Тем ценнее работа Азильхана Нуршаихова, Дмитрия Снегина, Николая Шахова, Владимира Владимирова, В. Малиновского, Ю. Киринициянова, Бекул Али из Жамбылской области и журналиста Лейлы Ахметовой, работавших с архивами музеев и на территории Брестской области для поиска воинов-казахстанцев, сбора материалов о них. Лейла Ахметова считает, что «эти данные нужно выставлять на сайтах, в соцсетях, воспитывать молодежь и общество в духе патриотизма и гордости за наших соотечественников».

Их было около 500 человек – 18-20 летних парней, отдавших жизнь за наше общее государство, на наше мирное небо! Прошло 75 лет, а в Казахстане до сих пор нет памятника в их честь, не названы улицы и школы их именами. Это была наша война, потому что на всех фронтах мужественно сражались и гибли солдаты- казахстанцы. Увековечить их подвиг – наш святой долг. Это нужно не мертвым, это нужно живым…

Баян Рамазанова, ответственный секретарь Союза журналистов Казахстана