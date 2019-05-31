Казахстан является ключевым партнером ЕС в Центральной Азии

Нур-Султан. 31 мая. КазТАГ — Казахстан является ключевым партнером Европейского союза (ЕС) в Центральной Азии, заявил председателя Европейского совета Дональд Туск.

«Европейский союз определил свою стратегию углубления партнерства с Центральной Азией. Казахстан – это ключевой партнер ЕС в регионе. Ваша страна является мостом между Западом и Востоком, между Россией и Южной Азией. ЕС – основной торговый и инвестиционный партнер Казахстана. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Казахстаном скоро будет ратифицировано всеми странами ЕС, мы уже начали его реализацию», — цитирует в пятницу Акорда Туска с брифинга для представителей СМИ по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нур-Султане.

Туск также поблагодарил президента Казахстана за теплый прием и возможность впервые посетить Нур-Султан с официальным визитом.

В свою очередь Токаев поблагодарил председателя Европейского совета за официальный визит в Казахстан и подчеркнул символичность его проведения в День памяти жертв политических репрессий.

«Принятие Европейским советом новой стратегии и ваш сегодняшний визит свидетельствуют, что европейская сторона заинтересована в политически стабильном, экономически устойчивом и безопасном развитии стран Центральной Азии», — сказал президент Казахстана.

Он отметил, что визит Дональда Туска открывает новую главу в диалоге Нур-Султана и Брюсселя.

«Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, подписавшей соглашение «второго поколения» с ЕС. Это говорит о том, что наши связи крепнут. Мы активно участвуем в углублении стратегических, партнерских отношений со всеми странами Европы. Казахстанская программа «Путь в Европу» и стратегии ЕС для Центральной Азии являются примерами нашего успешного взаимодействия в различных областях. Учитывая эти достижения, мы полны оптимизма в отношении будущего сотрудничества с Европейским союзом», — заявил Токаев.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Дональд Туск рассказали журналистам, что в ходе переговоров состоялся плодотворный обмен мнениями по широкому кругу вопросов глобальной и региональной безопасности, а также углубления двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, транспорта и цифровых коммуникаций.

Напомним, 25 мая сообщалось, что председатель Европейского совета Дональд Туск посетит страны Центральной Азии – Таджикистан, Казахстан и Узбекистан с 29 мая по 2 июня. Также сообщалось, что, согласно графику, с Эмомали Рахмоном Туск встретится 30 мая, с Касым-Жомартом Токаевым, Нурсултаном Назарбаевым и Шавкатом Мирзиеевым – 31 мая.