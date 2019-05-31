Астана. 31 мая. КазТАГ – Казахстанские легкоатлеты заняли командное первое место на международном турнире в Алматы, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«В Алматы завершился международный турнир по легкой атлетике Eurasian Athletics Meeting U-20. В общекомандном зачете команда Казахстана заняла первое место», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что на турнире выступили спортсмены из Индии, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

«Нашим легкоатлетам удалось завоевать девять золотых, 13 серебряных и девять бронзовых медалей. С результатом 254 очков команда Казахстана стала первой в командном зачете», — уточнили в НОК.

На втором месте соревнования завершили легкоатлеты из Узбекистана – 184 очка. Третье место у Таджикистана – 115 очков.