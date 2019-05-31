«Нескромному» экс-начальнику полиции Дуйсембаеву нашли замену в Атырауской области

Алматы. 31 мая. КазТАГ – Уличенному президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в «нескромном поведении» экс-начальницу департамента полиции (ДП) Атырауской области Аяну Дуйсембаеву нашли замену, передает корреспондент агентства.

В частности, в качестве начальника ДП Атырауской области на официальном сайте департамента в пятницу указан Камза Умбеткалиев, который еще ночью 30 мая значился на этом же сайте в качестве ИО начальника региональной полиции.

Умбеткалиев с 2016 года по настоящее время занимал пост первого заместителя начальника ДП Атырауской области, а до этого в период с 2014 по 2016 годы был начальником УВД Атырау. Еще раньше возглавлял районные отделы полиции.

Напомним, 14 мая в МВД РК сообщили, что видео с «дарением» лошади Дуйсембаеву стало поводом для расследования. В описании к распространяемым в сети видео говорилось, что лошадь высокопоставленному полицейскому, который недавно был повышен до звания генерал-майора, подарил в его родном ауле в Кызылкогинском районе один из местных бизнесменов.

Отметим, что это не первый скандал с участием Дуйсембаева. Летом 2018 года в социальных сетях было опубликовано видео, в котором был зафиксирован человек, похожий на Дуйсембаева. Мужчина находился в помещении, предназначенном для азартных игр. Подписи к ролику гласили, что действия разворачиваются в столице Беларуси, а человек на видео – начальник ДП Атырауской области. Позже в МВД РК подтвердили, что лицо на видео – действительно Дуйсембаев, но опровергли информацию о том, что он играл в казино, заявив, что он лишь находился в помещении игорного заведения в Беларуси.

15 мая Токаев сообщил, что «министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву поручено провести служебное расследование в отношении начальника департамента полиции Атырауской области, в связи с его нескромным поведением».

17 мая сообщалось, что по результатам служебного расследования министром внутренних дел РК принято решение о внесении представления в администрацию президента РК об освобождении Дуйсембаева от занимаемой должности, наряду с этим освобожден от занимаемой должности начальник управления собственной безопасности департамента полиции области, ряд других должностных лиц привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. 20 мая в МВД заявили, что Дуйсембаев освободил пост главы ДП Атырауской области.