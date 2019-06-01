Нур-Султан. 1 июня. КазТАГ – Дожди ожидаются на большей части территории Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части местами пройдут дожди, на северо-востоке сильные дожди, лишь в западной части РК погода без осадков. Местами по республике ожидаются грозы, усиление ветра, шквал, возможен град», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане переменная облачность, днем временами дождь, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный 7-12, днем порывы 16 метров в секунду. Температура днем +27+29, ночью +14+16.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Днем +32+34, ночью +17+19.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Температура днем +28+30, ночью +18+20.

В Акмолинской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, днем местами шквал, возможен град. Днем +21+26, ночью +12+17.

В Павлодарской области днем ожидается дождь, местами сильный и с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, днем местами шквал, возможен град. Температура днем +23+28, ночью +10+15.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью – дождь, местами с грозой, местами – ветер 15-20 метров в секунду, местами шквал. Днем +20+25, ночью +12+17.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, возможен град.Температура днем +25+30, ночью +7+12.

В Туркестанской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +15+20.

В Кызылординской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части.Температура днем +31+36, ночью +18+23.

В Карагандинской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, на большей части местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +8+13.

В Костанайской области ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, ночью туман, на большей части области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Температура днем +25+30, ночью +12+17.

В Жамбылской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, возможен град, на большей части местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасност.Днем +30+35, ночью +18+23.

В Алматинской области в горах и предгорьях ожидается дождь, местами с грозой, днем ветер 15-20 метров в секунду, днем ожидается сильная жара. Температура днем +30+35, ночью +15+20.

В Атырауской области днем ожидается сильная жара. Днем +31+36, ночью +18+23.

В Западно-Казахстанской областях днем ожидается сильная жара. Температура днем +31+36, ночью +15+20.

В Актюбинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +15+20.

В Мангистауской области температура днем +28+33, ночью +18+23.

«В ближайшие трое суток на горных реках юга и юго-востока республики в связи с прогнозом интенсивных дождей ожидается подъем уровня воды. На реках равнинной территории будет продолжаться спад уровня воды», — предупредили синоптики.