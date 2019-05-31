Нур-Султан. 31 мая. КазТАГ – Погода без осадков в пятницу ожидается лишь на юго-востоке и западе Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, лишь на юго-востоке и западе Казахстана погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, западный 2-7 метров в секунду. Температура ночью +9+11, днем +26+28.

В Алматы малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +16+18, днем +30+32.

В Шымкенте облачно, ветер 3-10 метров в секунду. Днем +32+34, ночью +18+20.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, местами порывы 25 метров в секунду. Днем +24+29, ночью +8+13.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем возможен град. Днем +22+27, ночью +8+13.

В Павлодарской области днем местами гроза, также днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +7+12.

В Костанайской области днем местами гроза, кроме того, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +8+13.

В Туркестанской области возможен град, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +18+13.

В Акмолинской области днем местами гроза, местами днем ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +8+13.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +29+34, ночью +14+19.

В Мангистауской области днем местами возможен град. Днем +25+30, ночью +17+22.

В Актюбинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +12+17.

В Карагандинской области днем местами гроза, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +7+12.

В Кызылординской области днем местами гроза, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +18+23.

В Жамбылской области тоже местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +17+22.

В Атырауской области без осадков. Днем +31+36, ночью +18+23.

В Западно-Казахстанской области тоже без осадков. Днем +31+36, ночью +12+17.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания уровней воды, значительных изменений не ожидается. Продолжатся спады уровней воды реках равнинной территории», — добавили синоптики.