Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа нельзя выдавать США

Алматы. 31 мая. КазТАГ – После сильного психологического давления основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в США устроят показательный суд, считает спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер.

«Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергся психологическим пыткам в виде клеветнической кампании и не должен быть выдан Соединенным Штатам, где ему предстоит «политизированный показательный процесс», заявил в пятницу спецдокладчик ООН по пыткам», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по пыткам, который посетил Ассанжа в лондонской тюрьме строгого режима вместе с двумя медицинскими экспертами, сказал, что нашел его взволнованным, находящимся в состоянии сильного стресса и неспособным справиться со своим сложным судебным делом.

«Мы пришли к выводу, что у господина Ассанжа имеются все симптомы человека, который подвергался психологическим пыткам в течение длительного периода времени. По словам психиатра, сопровождавшего меня, его здоровье находится в критическом состоянии. Но, насколько я понимаю, он сейчас госпитализирован и не может предстать перед судом», — сказал Мельцер.

При этом он подчеркнул, что Ассанж подвергался психологическим пыткам в течение нескольких лет.

«В течение нескольких лет Ассанж преднамеренно подвергался усиливающимся жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания, совокупные последствия которых можно охарактеризовать только как психологическую пытку», — сказал Мельцер в своем заявлении.

Мельцер отказался назвать судей или высокопоставленных политиков, виновных в клевете в отношении Ассанжа, заявив, что «десятки, если не сотни людей» вели себя неподобающе.

«Я очень серьезно обеспокоен тем, что, если этот человек будет экстрадирован в Соединенные Штаты, он подвергнется политизированному судебному процессу и грубым нарушениям прав человека», — сказал Мельцер.

По его мнению, США хотят использовать Ассанжа, чтобы запугать других людей и удержать их от следования его примеру.

Мельцер не думает, что власти США будут подвергать Ассанжа физическим пыткам.

«Я ожидаю, что скорее он будет подвергнут длительному одиночному заключению, очень суровым условиям содержания и психологической обстановке, которая в конечном итоге сломает его», — сказал он.