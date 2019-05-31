Нур-Султан. 31 мая. КазТАГ — О погоде в Казахстане на июнь рассказали синоптики, передает корреспондент агентства.

«Начало лета ожидается жарким почти на всей территории Казахстана. Несмотря на высокий температурный фон, все же пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные на юге и юго-востоке республики. До 5 июня основной фон температуры прогнозируется в пределах +25+35, лишь на севере и местами в центре немного прохладнее +20+28», — говорится в консультативном прогнозе погоды по Казахстану на июнь, распространенный РГП «Казгидромет» в пятницу.

Согласно прогнозу, в середине первой декады с северным циклоном пройдут дожди, местами сильные в северных, восточных и юго-восточных областях республики, в сопровождении с грозами, градом, порывистым ветром и шквалом.

«Неустойчивая погода сохранится до конца первой декады. Температуры понизятся: на севере, северо-западе, центре и востоке страны ночью до +2+7, днем до +12+23; на юго-востоке ночью до +7+12, днем до +15+25; на юге ночью до +10+15, днем до +20+28», — следует из информации.

Синоптики отметили, что на западе и юго-западе, напротив, после кратковременного спада температуры вновь придет устойчивая жара.

«Для июня характерно увеличение осадков в северных областях Казахстана и уменьшение в южных. Этот июнь не исключение. Возвраты дождливых дней со спадом температуры ожидаются: на большей части Казахстана в конце второй и начале третьей декады, а также в конце месяца, на западе в середине второй и третьей декадах», — проинформировали синоптики.

Также сообщается, что в южных и западных регионах кратковременные дожди пройдут на фоне высоких температур.

«В остальные дни июня по Казахстану ожидается +30+35, на юге местами до +39. Вероятность прогноза – 75-80%», — резюмировали синоптики.

Отмечается, что консультативный прогноз может претерпеть значительной корректировки по мере изменения синоптической ситуации.