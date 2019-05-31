Алматы. 31 мая. КазТАГ – Оставившая Уральск без воды авария произошла по вине чиновников и может стоить Т3 млрд, сообщает «Уральская неделя».

«Масштабное отключение воды в Уральске произошло по вине чиновников, которые в 2009 году закупили трубы из стекловолокна. Исправление этой ошибки обойдется налогоплательщикам в Т3 млрд», — говорится в сообщении в понедельник.

Со ссылкой на конфиденциальный источник в ТОО «Батыс Су Арнасы» сообщается, что «никакого экскаватора, который якобы нечаянно разорвал трубу, на месте прорыва канализационной трубы, не было».

«В 2010 году власти выделили почти Т1,5 млрд на замену труб канализационной магистрали, которая тянется по Шолохова, проходит в районе поселка Деркул, далее протянута в поселок Зачаганск и заканчивается на комплексе очистных сооружении (КОС). Тогда областное управление строительства почему-то утвердило проект, по которому вместо металлических труб уложили 800 мм трубы из стеклопластика. Когда работы были завершены практически все специалисты, особенно бывший главный инженер «Батыс Су Арнасы» Григорий Вакуленко, были против того, чтобы принимать на баланс эту магистраль. Управление строительства уверяло, что трубы из композитных материалов долговечнее металлических. Но год назад именно на этой магистрали произошла такая же крупная авария. Тогда выяснилось, что в агрессивной среде стекловолокно растворяется и трубу сплющивает под собственным весом», — сказал источник.

Когда спустя год авария повторилась причина называется все та же – сточные воды растворяют клей и трубу сплющивает под весом грунта.

«Теперь всем понятно, что такие прорывы на этой канализационной магистрали будут происходить постоянно. И всякий раз нашему предприятию придется постоянно отключать воду всему городу», — отметил сотрудник ТОО «Батыс Су Арнасы».

Отмечается, что вечером 30 мая эту информацию подтвердил директор ТОО «Батыс Су Арнасы» Салават Айбатов, по словам которого, еще год назад, после масштабной аварии на канализационной магистрали, была изготовлена проектно-сметная документация (ПСД) по проекту полной замены стеклопластиковой трубы на трубу из полиэтилена.

«Реконструкцию данного коллектора начнут уже в этом году. В прошлом году мы разработали ПСД. В этом году выделено Т1,2 млрд. Конкурс уже объявлен. В 2019-2020 годах мы должны полностью коллектор от КНС-19А до КОС заменить на полиэтилен. Эти работы будут финансироваться из республиканского бюджета», — заявил Айбатов.

Незадолго до этого заместитель акима Уральска Сергей Доля назвал полную стоимость замены всей протяженности трубы из стеклопластика. По его словам, это обойдется бюджету в Т3 млрд.

«На момент аварии где-то было 120 тысяч жителей без воды. Но ночью мы в поселок Зачаганск дали воду. На данный момент где-то около 60 тыс. населения у нас без воды. Это вся северо-восточная часть нашего города», — добавил Доля.

Особо подчеркивается, что стоимость ремонта и количество жителей, которые остались без воды показывают, какими масштабными последствиями могут грозить городу аварии на этой канализационной магистрали.

«Общая протяженность коллектора, в котором использованы трубы из стекловолокна, тоже внушительная – 15,6 км. И, судя по всему, в любой момент такой же прорыв может случиться на любом участке этого канализационного коллектора. И так как эта магистраль собирает в себе канализационные стоки почти половины города, каждая такая авария будет сопровождаться такими же отключениями воды. Но отличие нынешней аварии на коллекторе в том, что без воды остался практически весь город», — говорится в сообщении.

Местные власти и руководство «Батыс Су Арнасы» объясняют это тем, что нужно было остановить приток канализационных стоков для ремонта магистрали.

«То, что весь город остался без воды, объясняется неправильно принятыми решениями в первые часы после аварии. Наши из-за этой аварии первоначально отключили весь город. А надо было отключать отдельные микрорайоны города, а не весь город. Когда повторно начали подключать, давление воды в сети уже не поднялось. Поэтому в городе вода выше второго этажа не поднимается. Произошло это из-за того, что всех компетентных работников уволили», — объяснил источник в «Батыс Су Арнасы».

Напомним, ранее сообщалось, что большая часть Уральска из-за коммунальной аварии с 29 мая находится без воды. Коммунальщики организовали подвоз чистой питьевой воды, но ее выдача ограничена. На этом фоне местные жители сообщают о резком повышении цен на бутилированную питьевую воду в магазинах. По информации властей, на устранение последствий аварии уйдет не менее двух-трех дней, а когда именно в домах жителей Уральска появится вода, не уточняется.