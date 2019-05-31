Алматы. 31 мая. КазТАГ – Почти на 7% вырос за год мировой рынок локального оборудования для сетей Wi-Fi (WLAN), сообщает iXBT.com.

«Рынок в годовом выражении вырос на 6,9% и достиг $2,4 млрд. При этом, в корпоративном сегменте зафиксирован рост на 7,1%, до $1,4 млрд, а в потребительском сегменте – рост на 6,6%, до $1 млрд», — сообщили специалисты аналитической компании IDC, сравнив итоги за период с начала I квартала 2018 года по конец I квартала 2019 года.

В обзоре отмечается, что в корпоративном сегменте доминирует оборудование, соответствующее спецификации Wi-Fi 802.11ac, на которое приходится 86,4% поставок в количественном выражении и 93,1% – в денежном.

«В потребительском сегменте эти показатели равны 58,0% и 79,2% соответственно. Как можно понять по этим значениям, доля оборудования с поддержкой Wi-Fi 802.11ax или Wi-Fi 6 пока невелика», — пояснили наблюдатели рынка.

Среди поставщиков корпоративного оборудования WLAN лидирует компания Cisco, за год увеличившая свою долю с 44,3% до 46,8%. На втором месте — связка HPE и Aruba, продемонстрировавшая рост с 12,6% до 14,1%. Замыкает первую тройку Ubiquiti с 7,3%.