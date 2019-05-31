Жертв политический репрессий вспоминают в Казахстане

Алматы. 31 мая. КазТАГ – В Казахстане отмечают День памяти жертв политический репрессий, передает корреспондент агентства.

Во всех регионах страны, в том числе в крупнейших городах проходят мероприятия, призванные почтить память тех, кто стали жертвами тоталитарной власти СССР в 30-е и 40-е годы XX столетия.

По разным оценкам, только в ходе так называемой первой волны репрессий в Казахстане были осуждены по политическим мотивам свыше 100 тыс. человек, около 25 тыс. из которых были расстреляны.

На территории Казахстана были расположены крупнейшие лагеря для репрессированных – «Дальний», «Песчаный», «КарЛаг», «АЛЖИР», «Степной» и «КамышЛаг».

В Казахстан в годы репрессий из других регионов Советского Союза по этническому принципу были депортированы более 5 млн человек, в числе которых сотни тысяч немцев, жителей Кавказа, десятки тысяч корейских семей, тысячи семей понтийских греков, крымские татары.

Ощутимым ударом для Казахстана стали массовые гонения представителей казахской интеллигенции, большинство из которых были расстреляны.

14 апреля 1993 года был принят закон РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий», а 5 апреля 1997 года президент подписал указ об установлении 31 мая Днем памяти жертв политических репрессий.